Corte Internacional de Justiça ordena que Israel tome medidas para evitar genocídio

O Tribunal Internacional de Justiça ordenou na sexta-feira (26) que Israel tomasse todas as medidas ao seu alcance para evitar atos de genocídio em Gaza.

Com a leitura em andamento, o tribunal disse que Israel deve garantir que as suas forças não cometam genocídio e tomar medidas para melhorar a situação humanitária.

Israel deve informar o tribunal dentro de um mês sobre o que está fazendo para manter a ordem.

“O Estado de Israel deverá… tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir a prática de todos os atos no âmbito do Artigo II da Convenção do Genocídio”, disse o tribunal.

Numa decisão abrangente, uma grande maioria do painel de 17 juízes do TIJ votou a favor de medidas urgentes que cobriam a maior parte do que a África do Sul pediu, com a notável exceção de ordenar a suspensão da ação militar israelense em Gaza.