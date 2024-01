Copa do Brasil 2024: Rio Branco encara o CRB-AL; Humaitá o Sampaio Corrêa-MA

Sorteio definiu os confrontos da primeira fase da Copa Betão do Brasil. Créditos: Staff Images/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou na tarde desta terça-feira (30) os confrontos da primeira fase da 36ª edição da Copa do Brasil-2023. São 92 clubes disputando o torneio, mas 12 deles só entram a partir da terceira fase. Veja quais são: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, que estão na Libertadores 2024; Athletico-PR, classificado via Brasileirão 2023; Goiás, campeão da Copa Verde; Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Vitória, campeão da Série B.

Acreanos na competição

O Rio Branco, campeão acreano da temporada 2023, terá como adversário o CRB-AL, em jogo na capital Rio Branco-AC. Na última participação do clube na competição, o Estrelão empatou, em casa, sem gols, diante do Vila Nova-GO, assim não avançando de fase na temporada 2022. Conforme a tabela, o classificado de Rio Branco e CRB-AL vai encarar na segunda fase o vencedor do duelo entre Athletic/MG e Volta Redonda-RJ.

O segundo representante acreano na competição mais rentosa e democrática do país, o Humaitá, vai receber o Sampaio Corrêa-MA. O classificado de acreanos e maranhenses vai pegar na segunda fase da competição o vencedor do confronto entre o Maranhão/MA x Ferroviário/CE.

Os jogos da competição estão previstos para ocorrer entre dos dias 21 e 29 de fevereiro, mas as datas exatas ainda serão confirmadas pela organização.

Fórmula de disputa

A primeira fase será em jogo único, com o time pior colocado no ranking atuando como mandante e o visitante jogando pelo empate. O sorteio dividiu as equipes em chaves, definindo o caminho delas até a segunda fase, quando, em caso de empate, também em jogo único, leva a disputa da vaga para a terceira fase as cobranças de penalidades. A partir da terceira fase, quando entrarão os times da Libertadores, haverá sorteios para definir os confrontos.

Confira os 40 confrontos da Copa Betano do Brasil 2023:

Chave 1

Sousa (PB) x Cruzeiro (MG)

Petrolina (PE) x Cascavel (PR)

Chave 2

Anápolis (GO) x Tombense (MG)

Nova Venécia (ES) x Botafogo (SP)

Chave 3

Cianorte (PR) x Corinthians (SP)

Olaria (RJ) x São Bernardo (SP)

Chave 4

Humaitá (AC) x Sampaio Corrêa (MA)

Maranhão (MA) x Ferroviário (CE)

Chave 5

Fluminense (PI) x Fortaleza (CE)

Manauara (AM) x Retrô (PE)

Chave 6

Porto Velho (RO) x Remo (PA)

River (PI) x Ypiranga (RS)

Chave 7

Real Noroeste (ES) x Cuiabá (MT)

Audax Rio (RJ) x Portuguesa (RJ)

Chave 8

Treze (PB) x ABC (RN)

Grêmio Sampaio (RR) x Brusque (SC)

Chave 9

Maringá (PR) x América (MG)

Independente (AP) x Amazonas (AM)

Chave 10

Operário (MS) x Operário (PR)

Villa Nova (MG) x Aparecidense (GO)

Chave 11

Moto Club (MA) x Bahia (BA)

Portuguesa Santista (SP) x Caxias (RS)

Chave 12

Trem (AP) x Sport (PE)

Murici (AL) x Confiança (SE)

Chave 13

Marcílio Dias (SC) x Vasco (RJ)

Água Santa (SP) x Jacuipense (BA)

Chave 14

São Luiz (RS) x Ituano (SP)

Costa Rica (MS) x América (RN)

Chave 15

União (MT) x Atlético (GO)

Real Brasília (DF) x São Raimundo (RR)

Chave 16

Rio Branco (AC) x CRB (AL)

Athletic (MG) x Volta Redonda (RJ)

Chave 17

Águia de Marabá (PA) x Coritiba (PR)

Capital (TO) x Tocantinópolis (TO)

Chave 18

Operário VG (MT) x Criciúma (SC)

Itabaiana (SE) x Brasiliense (DF)

Chave 19

ASA (AL) x Internacional (RS)

Itabuna (BA) x Nova Iguaçu (RJ)

Chave 20

Iguatu (CE) x Juventude (RS)

Ji-Paraná (RO) x Paysandu (PA)

A partir da terceira Fase, os confrontos terão jogos de ida e volta e haverá a entrada de 12 equipes, classificadas de acordo com o Regulamento Específico da Competição: Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino, Ceará, Goiás, Vitória, Athletico, além do São Paulo, atual campeão da Copa Betano do Brasil.

