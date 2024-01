Copa do Brasil de 2024 terá valor recorde de premiação; veja cotas por cada fase

A direção da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu os valores das cotas da Copa do Brasil para a edição de 2024. O montante terá aumento de 5%, segundo documento enviado pela entidade aos participantes e obtido com exclusividade pela Itatiaia.

O campeão acumulará, desde a primeira fase, quase R$ 95 milhões. A CBF utiliza os contratos de direitos de transmissão e comercial para fazer o repasse aos clubes. No comunicado, a entidade informou que esse acordo teve variação do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor), que em 2023 foi de 4,62%. A confederação decidiu arredondar o aumento para 5%.

Veja os valores das cotas da Copa do Brasil para 2024

•Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes)

R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes) •Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B), R$ 945 mil (demais clubes)

R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B), R$ 945 mil (demais clubes) •Terceira fase: R$ 2,205 milhões

R$ 2,205 milhões •Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

R$ 3,465 milhões •Quartas de final: R$ 4,515 milhões

R$ 4,515 milhões •Semifinais: R$ 9,450 milhões

R$ 9,450 milhões •Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

R$ 31,5 milhões •Campeão: R$ 73,5 milhões

Nesta terça-feira (30), na sede da CBF, no Rio, houve o sorteio dos chaveamentos da primeira e segunda fases.

Na primeira fase, 80 clubes estão distribuídos em 40 confrontos, que tiveram também os mandos de campo definidos para o time pior colocado no ranking de clubes da CBF. O melhor colocado leva a vantagem do empate. Já na segunda fase, em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.

Tabela básica por fases

•Primeira fase: 21 ou 28 de fevereiro

•Segunda fase: 6 ou 13 de março

•Terceira fase: 1º ou 22 de maio

•Oitavas de final: 31 de julho ou 7 de agosto

•Quartas de final: 28 de agosto ou 12 de setembro

•Semifinais: 2 ou 17 de outubro

•Final: 3 ou 10 novembro

Terceira fase

Na terceira fase da Copa do Brasil, 12 clubes vão entrar no torneio. A competição ganhará as chegadas de Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético, Flamengo, Fluminense, Botafogo e RB Bragantino, classificados à Copa Libertadores. Além deles, o Athletico-PR (vaga pelo Brasileirão), o Ceará (campeão da Copa do Nordeste), o Goiás (campeão da Copa Verde) e o Vitória (campeão da Série B) também entrarão nesta etapa.