Conflitos no Mar Vermelho atrasam exportação de petróleo, diz AIE

Um novo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) aponta que os conflitos na região do Mar Vermelho podem atrasar as exportações de petróleo em até duas semanas.

De acordo com a agência, que divulgou nesta quinta-feira (18) seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, 10% do comércio marítimo global do produto passa pelo Canal de Suez, uma importante ligação entre as cidades litorâneas de Suez e Porto Saíde, localizadas no Mar Vermelho e no Mar Mediterrâneo, respectivamente.

A navegação em torno do Cabo da Boa Esperança, na África – principal rota alternativa –prolonga as viagens em até duas semanas, elevando os custos de frete e seguro.

Para o relatório, o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que responde por um terço do comércio marítimo de petróleo do mundo, deixou o mercado “nervoso” no início de 2024.

“Os ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido contra alvos Houthi no Iêmen, em resposta a ataques a navios-tanque no Mar Vermelho pelo grupo apoiado pelo Irã, levantaram preocupações de que uma escalada do conflito poderia interromper ainda mais o fluxo de petróleo por meio dos principais pontos de comércio”, concluiu a AIE.