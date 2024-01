Com Flamengo no top 20, confira os clubes que mais faturam com vendas da base

O Flamengo foi o clube brasileiro que mais faturou com vendas de jogadores formados nas categorias de base nos últimos dez anos. No período, os cariocas faturaram 228 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) com as transferências de 27 atletas.

O levantamento é do CIES Football Observatory, que considera jogadores com pelo menos três anos de clube entre as idades de 15 e 21 anos.

No ranking geral, o Rubro-Negro é o 13º no mundo que mais faturou com vendas de jogadores da casa. O Benfica, de Portugal, é quem lidera a lista: 516 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,7 bilhões) com as transferências de 30 atletas. Completam o top 3 o Ajax, da Holanda, e o Lyon, da França.

Além do Flamengo, o River Plate é o outro clube sul-americano que aparece entre os 20 primeiros.

Clubes que mais faturaram com vendas da base nos últimos dez anos

1. Benfica (Portugal): 516 milhões de euros com 30 jogadores

2.Ajax (Holanda): 376 milhões de euros com 36 jogadores

3.Lyon (França): 370 milhões de euros com 32 jogadores

4.Real Madrid (Espanha): 364 milhões de euros com 28 jogadores

5.Chelsea (Inglaterra): 347 milhões com 28 jogadores

6.Monaco (França): 325 milhões de euros com 18 jogadores

7.Sporting (Portugal): 306 milhões com 31 jogadores

8.Tottenham (Inglaterra): 256 milhões de euros com 23 jogadores

9.Manchester City (Inglaterra): 254 milhões de euros com 27 jogadores

10.Atalanta (Itália): 250 milhões de euros com 34 jogadores

11.RB Salzburg (Áustria): 249 milhões de euros com 19 jogadores

12.PSV (Holanda): 248 milhões de euros com 22 jogadores

13.Flamengo (Brasil): 228 milhões de euros com 27 jogadores

14.River Plate (Argentina): 223 milhões de euros com 30 jogadores

15.Porto (Portugal): 221 milhões de euros com 19 jogadores

16.Real Sociedad (Espanha): 210 milhões de euros com 6 jogadores

17.Bayer Leverkusen (Alemanha): 214 milhões de euros com 11 jogadores

18.Paris Saint-Germain (França): 212 mihões de euros com 27 jogadores

19.Aston Villa (Inglaterra): 203 milhões de euros com 11 jogadores

20.Liverpool (Inglaterra): 199 milhões de euros com 19 jogadores