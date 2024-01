Com 190 mil hectares no Acre, Ratinho diz não cultivar nada, mas permite extração de madeira

Carlos Roberto Massa, o apresentador Ratinho, é apontado como o ‘principal fazendeiro do Acre’ com duas propriedades no estado. Uma delas, de 150.000 hectares, é a maior do estado e a principal propriedade do apresentador do SBT. Os dados foram divulgados pelo site Compre Rural nessa terça-feira, 30.

Segundo o levantamento, que apresenta os maiores fazendeiros do país, a segunda fazenda de Ratinho no Acre possui quase 40.000 hectares, totalizando ambas quase 200.000 hectares de floresta.

A matéria do tabloide rural informou que Ratinho mencionou que, embora não esteja cultivando nada, a área permite a extração de madeira dentro da legalidade.

Localização

As fazendas do comunicador ficam às margens da BR-364, numa área de notória tensão indígena e de disputas com posseiros. Ainda de acordo com reportagens sobre as terras, uma delas é vizinha da Terra Indígena (TI) Rio Gregório, habitada por moradores de sete aldeias das etnias Yawanawá, Kaxinawá e Katukina-Pano.