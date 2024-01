Colono morre após tombar quadriciclo em estrada no município de Porto Acre

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito tirou a vida do Colono Leandro Coelho Chaves, de 31 anos, na noite da última quinta-feira, 11, no km 5, na Estrada de Porto Alonso, após travessia da balsa no município de Porto Acre no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia, Leonardo trafegava em um quadriciclo na Estrada Porto Alonso, que dar acesso a Vila Caquetá, quando inesperadamente foi desviar de um bezerro que estava no meio da estrada, vindo a perder o controle da direção e tombou o veículo. Na queda Leandro bateu a cabeça fortemente ao solo e quebrou o pescoço.

Na manhã desta sexta-feira, 12, um popular estava passando pelo local e encontrou Leandro morto e acionou a Polícia Militar.

A área foi isolada pelos militares para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo do Colono foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos e depois liberado aos famíliares.