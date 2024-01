Colisão entre motocicletas, deixa duas pessoas feridas na capital

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, (30), no cruzamento da Rua Pernambuco com a Via Parque.

Segundo informações repassadas, o motoboy identificado por Cleiton Saldanha Leite, de 30 anos, trafegava na rua Via Parque, na motocicleta Honda Fan de cor preta, quando no semáforo do cruzamento, o motociclista identificado por João Victor de Souza, de 22 anos, trafegava na rua Pernambuco, na motocicleta Honda Fan de cor vermelha, teria invadido o semáforo vermelho e colidindo na lateral da moto do motoboy. Com o impacto da colisão, as motos ficaram parcialmente destruídas, ambos foram ao solo.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

João Victor deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma laceração no joelho esquerdo, uma possível pneumotórax e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável. Já o motoboy Cleiton Saldanha deu entrada com múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN), foi acionado, esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos, os veículos serão liberados.