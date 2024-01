Colisão entre bicicleta e carro deixa ciclista com fratura exposta no bairro Recanto dos Buritis

Por Davi Sahid

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou um homem não identificado ferido na noite desta segunda-feira, 15, na Travessa Coelho, no bairro Recanto dos Buritis no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o homem estava alcoolizado e trafegava em uma bicicleta no sentido centro-bairro fazendo zigue-zague no meio da rua na descida de uma ladeira, quando colidiu de frente com um veículo modelo Gol, de cor preta que trafegava no sentido bairro-centro. O motorista ainda tentou desviar o ciclista, porém, ambos desviaram para o mesmo lado, não evitando a colisão. Com o impacto o ciclista colidiu a cabeça no para-brisa do veículo e caiu no asfalto.

O motorista que permaneceu no local, acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os Paramédicos prestraram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado, o ciclista foi estabilizado e em seguida encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo o Médico do SAMU, o paciente sofreu uma fratura exposta na perna direita, um traumatismo crânioencefálico de natureza leve e cortes na cabeça, face e na mão direita.

A área foi foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após o término o motorista foi liberado com o seu veículo.