Cirurgia para aumentar altura existe, mas é extremamente dolorosa; saiba mais

Uma nova cirurgia está começando a ter destaque entre influenciadores do mundo. Um caso é do influenciador colombiano Yeferson Cossio, de 11 milhões de seguidores no Instagram, que compartilhou com os seguidores um procedimento cirúrgico realizado com o intuito de aumentar de altura. Segundo especialista ouvido pela CNN, cirurgia de alongamento ósseo que “faz crescer” existe, mas é extremamente dolorosa e requer cuidados.

Em vídeo publicado no Instagram, Yeferson disse que teve objetivo estético em ficar mais alto. Dizendo não ser “nem baixo, nem tão alto”, o influenciador media 1,70 cm antes de, segundo o mesmo, aumentar 15 cm.

“Pensei que isso não existia e que eu não poderia ficar mais alto. Então, investiguei, vi pessoas que realmente fizeram o procedimento, e ele realmente existia. Obviamente, é bem doloroso”, disse ele.

Outro influenciador compartilhou sua jornada de aumentar a altura através de intervenção cirúrgica pelas redes sociais. Um rapper intitulado como “Mr. Broken Bonez” (senhor ossos quebrados, em tradução literal) no Instagram, também diz ter feito o procedimento este ano e afirma que aumentou 17cm, passando de 165 cm de altura para 182 cm.

“Quebrei minhas pernas para ficar mais alto, agora me assista conquista o mundo”, diz, em sua bio do Instagram.

No Brasil, a cirurgia de alongamento ósseo já existe no SUS, mas é disponibilizada apenas para casos de nanismo, deficiências similares ou comorbidades que fazem as pernas ficarem de tamanhos diferentes.

Vitor Barion, médico ortopedista especialista em cirurgia, afirma que a questão estética vem crescendo, mas que a indicação nesses casos ainda é muito controversa. O especialista defende, acima de tudo, um acompanhamento psicológico para entender se a intervenção será feita de forma 100% saudável e estudando todas as possibilidades.

“É interessante que se converse muito com um profissional que cuide da parte emocional do paciente. Ela precisa estar bem definida, e a pessoa ciente de todos os riscos e benefícios desse procedimento para ver se vale mesmo a pena fazer isso somente por estética”, disse, em conversa com a CNN.

O profissional observa que há, em média, um crescimento de 10% da altura total após a cirurgia.

Entenda o procedimento de alongamento ósseo que resulta em aumento de altura

• O que é o alongamento ósseo?

Segundo Vitor Barion, o alongamento ósseo é uma cirurgia normalmente realizada para corrigir uma discrepância de comprimento dos membros.

“Normalmente quando tem uma perna que é muito mais comprida que a outra, por problemas genéticos de nascença ou por algumas alterações adquiridas como trauma em lesões graves de fratura e perdas de segmento ósseos”, explica o médico.

• Como o procedimento é realizado?

A cirurgia para “fazer crescer” consiste em realizar um corte no meio do osso da tíbia ou do fêmur e, a partir daí, distanciar os dois fragmentos que ficaram após o corte através de um fixador que é preso em ambas as extremidades.

“Esse distanciamento vai formando um osso ali no meio, de onde foi feito o corte”, ressalta o especialista.

• Cresce mesmo?

Corrigindo em média 10% da altura total de uma pessoa, o aumento de altura acontece de forma lenta, segundo Vitor. “Não é de um dia para o outro e acontece um aumento de até no máximo 1mm por dia, que é como o osso consegue ir se formando”, diz ele.

• O procedimento é doloroso?

De acordo com o ortopedista, é importante destacar que o procedimento é todo doloroso, desde o transoperatório até o pós. É preciso colocar um aparelho entre os ossos, que auxiliará na separação dos mesmos, e o processo é bastante incômodo ao paciente.

Além disso, o crescimento diário não é tranquilo. “Além do osso que vai ganhando comprimento existe ali toda uma estrutura em volta. Toda a parte muscular, a parte dos vasos, veias e artérias em torno do osso, todas vão se esticar. É um procedimento doloroso”, explica o médico.

O pós crescimento também é difícil, já que quando se acaba de ganhar comprimento total e consegue tirar o aparelho, a musculatura da perna estará tão esticada que o paciente terá, muitas vezes dificuldade no movimento.

“A fisioterapia é muito importante, durante o alongamento ósseo e após, por conta da mobilidade comprometida”, conclui Vitor.

• Há riscos e contraindicações?

A contraindicação de realizar o procedimento de alongamento ósseo é, de forma geral, pacientes que possuam problemas com cicatrização ou problemas na pele por onde será feita a intervenção cirúrgica.

Pessoas que tenham problemas de circulação também devem ficar atentas, já que, de acordo com o ortopedista, os vasos também serão alongados. Vitor ainda reforça a opção por estética. A decisão deve ser tomada após um processo de acompanhamento psicológico.

“De uma forma geral, é uma cirurgia relativamente segura se for feita por um especialista na área, mas como toda cirurgia eh, ela tem riscos. Tem risco de infecção e também risco desse osso não consolidar, ou seja, ele não colar direito ali onde foi se formando. Além disso, a consolidação óssea tem risco de ter lesões de pele”, afirma o profissional.