Chuvas do fim de semana fazem nível do Rio Acre continuar subindo, na capital

Com uma chuva de mais de 23 milímetros registrada nas últimas 24 horas, o nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana. Na medição divulgada pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira, a cota do manancial é de 6,32 metros, quase 40 centímetros a mais do que o registrada no domingo.

A Defesa Civil monitora e há uma preocupação, já que houve muita chuva nas cabeceiras do Rio, o que influencia em Rio Branco. Alguns igarapés também subiram de nível.

“Tivemos aumento dos igarapés Dias Martins e Fundo, principalmente, e muita chuva nas regiões de Brasileia e Assis Brasil e é uma água que vai chegar aqui em Rio Branco”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.

Falcão afirma que o Rio Acre ter ficado próximo dos 5 metros neste mês de janeiro, infelizmente, não descarta uma enchente.

“A situação é muito parecida com 2021, quando tivemos um baixo nível no início do mês, segurou janeiro, mas quando chegou no 10 de fevereiro transbordou. Por isso, permanecemos atentos em monitoramento de toda a bacia”, declara.