Chuva forte inunda casas e provoca prejuízos em Boca do Acre, interior do Amazonas

A cidade de Boca do Acre sofreu com uma forte chuva durante os últimos dois dias.

Os moradores da cidade amazonense, que faz fronteira com o Acre, tiveram casas invadidas pela força das águas ocasionadas por uma chuva forte que começou na quarta-feira e só terminou ontem.

Dezenas de casas foram alagadas, ruas ficaram intransitáveis, deixando um rastro de destruição e prejuízos.

A cidade fica às margens do Rio Purus, e o Bairro do Piquiá foi construído na parte mais alta da cidade para diminuir a quantidade de pessoas atingidas pelas enchentes. No entanto, a falta de esgoto e os poucos bueiros existentes entupidos, várias casas no bairro foram invadidas pela água.

A chuva que atingiu a cidade no dia 03 de janeiro começou por volta das 16h e durou até a manhã do dia seguinte. Toda a cidade foi afetada, e quem não teve transtornos com a água entrando em suas casas e destruindo seus bens, se deparou com um cenário triste nas ruas para realizar qualquer atividade. Muitos moradores tiveram que se levantar de noite para tentar salvar seus pertences e evitar maiores prejuízos.