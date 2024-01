Chuva abre cratera no bairro Ayrton Senna e Defesa Civil age para fazer contenção

A chuva que cai desde ontem em Rio Branco começa a trazer prejuízos para a população. Além da possibilidade de transbordo dos igarapés, nesta quinta-feira, 4, uma cratera se abriu em uma rua do bairro Ayrton Senna.

O bairro é um dos mais atingidos pelas cheias e o solo começou a desmoronar após a ocorrência da chuva que já passa dos 100mm em Rio Branco.

LEIA MAIS:

A Defesa Civil foi acionada, interditou a rua e está no local para fazer o atendimento e estudar o tipo de contenção que pode ser feito no momento e evitar que a área continue a ceder.

O temor da população que mora no local é que a erosão aumente e coloque em risco as residências no entorno.

VEJA O VÍDEO: