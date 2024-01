China pressiona Irã para conter os ataques Houthi na região do Mar Vermelho

As autoridades chinesas pediram a representantes iranianos que ajudassem a conter os ataques a navios no Mar Vermelho por parte dos Houthis apoiados pelo Irã, ou correriam o risco de prejudicar as relações comerciais com Pequim, disseram quatro fontes iranianas e um diplomata familiarizado com o assunto.

As discussões sobre os ataques e o comércio entre a China e o Irã aconteceram em várias reuniões recentes em Pequim e Teerã, disseram as fontes iranianas, recusando-se a fornecer detalhes sobre quando ocorreram ou quem participou.

“Basicamente, a China diz: ‘Se nossos interesses forem prejudicados de alguma forma, isso terá impacto em nossos negócios com Teerã. Então diga aos Houthis para mostrarem moderação’”, disse uma autoridade iraniana informada sobre as negociações, que falou à Reuters sob a condição de anonimato.

Os ataques, que os Houthis dizem serem em apoio aos palestinos em Gaza, aumentaram o custo do transporte marítimo e dos seguros ao perturbar uma importante rota comercial entre a Ásia e a Europa, amplamente utilizada por navios provenientes da China.

As autoridades chinesas, no entanto, não fizeram quaisquer comentários específicos ou ameaças sobre como a relação comercial de Pequim com o Irã poderia ser afetada se os seus interesses fossem prejudicados pelos ataques Houthi, disseram as quatro fontes iranianas.

Embora a China tenha sido o maior parceiro comercial do Irã na última década, a sua relação comercial é desequilibrada.

As refinarias de petróleo chinesas, por exemplo, compraram mais de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã no ano passado, de acordo com dados de rastreamento de petroleiros da empresa de análise comercial Kpler, enquanto as sanções dos Estados Unidos mantiveram muitos outros clientes afastados, e as empresas chinesas lucraram com grandes descontos.

O petróleo iraniano, porém, representa apenas 10% das importações de petróleo bruto da China, e Pequim tem uma série de fornecedores que poderiam suprir as deficiências de outros lugares.

As fontes iranianas disseram que Pequim deixou claro que ficaria muito decepcionado com Teerã se algum navio ligado à China fosse atingido ou se os interesses do país fossem afetados de alguma forma.

Mas embora a China fosse importante para o Irã, Teerã também tinha representantes em Gaza, no Líbano, na Síria e no Iraque, além dos Houthis no Iêmen, e as suas alianças e prioridades regionais desempenharam um papel importante na sua tomada de decisões, disse uma das fontes iranianas.

Questionado sobre as reuniões com o Irã para discutir os ataques no Mar Vermelho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse: “A China é uma amiga sincera dos países do Oriente Médio e está empenhada em promover a segurança e a estabilidade regionais e em procurar o desenvolvimento e a prosperidade comuns.”

“Apoiamos firmemente os países do Oriente Médio no fortalecimento da sua independência estratégica e na união e colaboração para resolver questões de segurança regional”, disse o documento à Reuters.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã não estava imediatamente disponível para comentar.