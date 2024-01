Cerca de 44 animais já foram resgatados este ano no município de Cruzeiro do Sul

Um tamanduá foi resgatado nessa quarta-feira, 24, por homens do Corpo de Bombeiros no quintal de uma residência situada na avenida 25 de agosto, bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul. Na terça-feira, 23, uma jararaca de quase dois metros foi resgatada no quintal de uma casa no Bairro Vila dos Oficiais. No dia anterior, os bombeiros tiraram um boi que caiu em uma fossa no Bairro Nova Olinda.

Em 2024, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul já resgatou e capturou 44 animais silvestres e domésticos. No ano passado, foram 312 ocorrências dessa natureza, das quais 72 eram serpentes.

O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Josadac Cavalcanti, comentou que as ocorrências desse tipo acontecem com muita frequência em Cruzeiro do Sul, principalmente nos períodos de chuva e de seca, quando os animais saem de seus habitats em busca de alimento e refúgio. Ele orienta que a população não tente capturar ou matar os animais, mas acionar o Corpo de Bombeiros, que tem os equipamentos e os conhecimentos adequados para lidar com cada situação.

“Nós pegamos o animal e o devolvemos em segurança à natureza. Os animais compõem um ecossistema e uma cadeia alimentar e não devem ser mortos”, orienta o militar.