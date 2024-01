Centro de Especialidades Odontológicas da Fundhacre oferece serviços à população

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) foi instituído em 2005 em Rio Branco, decorrente de um programa do Ministério da Saúde, e persiste como a única referência para o atendimento de especialidades odontológicas em todo o estado.

Ao longo do ano de 2023, foram realizados cerca de 18 mil procedimentos. Mensalmente, a média alcançou 1.540 atendimentos, representando um aumento superior a 30% no número de consultas, em comparação com o ano de 2022. O Centro oferece especialidades como periodontia, cirurgia oral menor, endodontia e prótese dentária, incluindo a confecção de prótese total.

“Estamos buscando expandir os serviços e chegar cada vez mais ao interior. Vamos focar este ano em programas itinerantes, para minimizar o custo do paciente com deslocamento”, informa o coordenador do CEO, Felipe Castelo.

A unidade leva diversos serviços à população, por meio das ações de saúde do programa Fundhacre na Comunidade. Entre as várias iniciativas, destaca-se a entrega de próteses aos residentes do Lar Vicentino, na capital.

“A iniciativa, realizada com ênfase na reabilitação dos pacientes, resultou na entrega de 33 próteses em aproximadamente três meses. Além de impulsionar a autoestima, contribui significativamente para melhorar a qualidade de vida de cada beneficiado”, ressalta Felipe Castelo.

Com o compromisso contínuo de aprimorar a saúde bucal da comunidade, o CEO planeja expandir suas iniciativas e implementar melhorias nos serviços oferecidos. Esses esforços visam não apenas atender às demandas presentes, mas também antecipar e abordar futuras necessidades na área odontológica, consolidando assim seu papel vital no cenário de cuidados de saúde do estado.

“Tive um problema de infecção dentária e, apesar de ter prolongado por certo tempo, quando procurei a Fundhacre não demorou muito para que eu fosse atendida. Agora já estou começando meu tratamento, graças à equipe, que sempre me atendeu muito bem; só tenho a agradecer”, relata a paciente Rayane Silva.