Carreta carregada com produtos de limpeza tomba na BR-364

Foto: reprodução

Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na BR-364, no trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, na manhã desta sexta-feira (5). Uma carreta com produtos de limpeza tombou na lateral da pista. O motorista, que seguia rumo a Cruzeiro do Sul, teria perdido o controle do veículo. Ele não sofreu ferimentos, apenas danos materiais foram registrados.

Não há informações oficiais sobre a causa do acidente, que aconteceu em um trecho considerado em bom estado da rodovia federal.

A BR-364 segue em obras de manutenção desde 2023. Em alguns trechos, como o de Manoel Urbano e Feijó, há buracos na pista.