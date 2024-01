Cantora Maraísa, da dupla com Maiara, é hospitalizada após sofrer acidente

A cantora sertaneja Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um acidente em uma piscina, no final da tarde desta terça-feira (16), no Resort Reserva do Patcho, onde estava hospedada, em Porto das Pedras (AL).

Nota da assessoria na íntegra

No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho – Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente.