Busca por crédito cai 11,5% no estado do Acre, acima da média nacional de 9,1%

O fechamento anual do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian mostra que houve uma retração 11,5% na busca por crédito no Acre em 2023.

Esse percentual é maior que a média nacional, de 9,1% no acumulado do ano. No plano nacional, esse é o menor \percentual já registrado desde o início da série histórica do índice.

Ainda segundo o indicador, todas as regiões registraram queda na busca por recursos financeiros no acumulado de 2023, com destaque para o Distrito Federal (17,7%), o Amapá (-17,5%) e o Rio de Janeiro (-17,0%). Apenas Santa Catarina ficou abaixo dos 3% de retração.

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian.

A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100).

O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.