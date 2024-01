Brigas entre os pais teriam influenciado desaparecimento de acreana em Santa Catarina

A jornalista Kely Almeida, mãe da adolescente Gabriele Almeida Rodrigues, de 15 anos, encontrada em Itapema (Santa Catarina) na noite de sábado (13), após um mês de desaparecimento, chamou o caso de ‘sobrenatural’ e revelou uma relação conturbada na família. Segundo ela, não havia comunicação com o pai e a atual madrasta.

Essa briga entre as partes teria refletido nela, não à toa, desapareceu em 18 de dezembro após uma discussão em família. Na ocasião, a jovem pediu uma corrida de aplicativo da residência, em Camboriú, até a Praia Brava, em Itajaí e, desde então, não havia sido mais vista.

O paradeiro da adolescente era uma casa no bairro Alto São Bento, em Itapema, onde estava com um homem de 25 anos. Segundo a Polícia Militar, ele foi preso por ter tentado corromper ou facilitar a corrupção da mesma, conforme a ocorrência do caso.

“Eu e o pai da minha filha não nos dávamos bem de jeito nenhum”, revelou a mãe nas redes sociais. “Meu relacionamento com eles sempre foi privado, sem acesso. Havia uma mágoa durante 16 anos e eu não consegui perdoá-lo”.

“Quando tínhamos atrito em relação aos filhos, eu emendava com o passado e não conseguia ter diálogo, mas sim briga, de ofender”, disse a mulher, complementando que essa relação conturbada afastou a adolescente dela.

O momento do perdão, de acordo com a mãe, veio com o caso do desaparecimento. Segundo ela, o ‘sobrenatural’ e a ação de Deus fizeram com que ela conseguisse essa reaproximação com o pai. “Deus sabia disso, e trabalhou certinho”, comentou.

“Em muitas coisas, eu estava errada, e Deus me fez passar pela dor para reconhecer e aprender muitas coisas, na dor. Se não fosse, eu sinceramente já tinha perdido as forças”, completa.

A mãe da adolescente, no entanto, reforçou que a desconfiança em relação a “duas pessoas” não mudou. Ela não cita quem seriam esses indivíduos, mas uma possibilidade é o homem de 25 anos com quem ela foi encontrada.

Relembre como foi o encontro da adolescente desaparecida

Por volta das 23h16 de sábado (13), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma rua de Itapema, no bairro Alto São Bento, onde a jovem poderia estar.

No local, que conta com diversas quitinetes, os policiais conversaram com uma senhora, que informou em qual delas a garota estava. A guarnição bateu na porta, mas ninguém quis abrir, sendo necessário usar a força para entrar.

A adolescente foi encontrada no local junto ao maior de idade, o qual havia se recusado a abrir a porta. Conforme a Polícia Militar, o ambiente estava com cheiro semelhante ao da maconha – e a droga foi encontrada em cima da mesa.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, confirmado que a jovem estava visualmente alterada por ter consumido as substâncias ilícitas. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Com informações do NDMais