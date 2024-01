Brasil atinge mais de 1,6 milhão de casos de dengue em 2023; veja como prevenir

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, houve um aumento de 16,8% dos casos prováveis de dengue no país em 2023, com mais de 1,6 milhão de notificações. O aumento da temperatura e o acúmulo de água da chuva no verão favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.

Para que isso não se repita neste ano, é importante conscientizar a população. De acordo com Jeferson de Andrade, pesquisador de Desenvolvimento de Produto e Mercado da BASF, a colaboração da sociedade tem papel fundamental no combate ao mosquito: “Medidas simples, como o uso de telas em portas e janelas, areia nos vasos de plantas e a manutenção de ambientes livres de entulhos, são cruciais”.

O pesquisador ainda destaca alguns pontos importantes sobre a reprodução e os locais utilizados como criadouros do inseto. “O Aedes aegypti pode depositar seus ovos em qualquer tipo de recipiente, embalagens e até no lixo descartado incorretamente. Por isso, é importante eliminar objetos com água parada independentemente da exposição ao sol. As piscinas podem se tornar criadouros potenciais, por isso é altamente recomendado que elas sejam esvaziadas quando não estiverem em uso, ou tratadas de forma adequada após as chuvas”.

O especialista ainda pontua a importância do controle do mosquito mesmo no inverno, porque os ovos podem sobreviver durante essa estação e retomar o desenvolvimento na primavera. “Eles possuem a capacidade de permanecerem ativos por até um ano, mesmo em água suja ou em ambientes secos”, conclui.

Confira algumas dicas para manter sua casa protegida do mosquito da Dengue:

Manutenção e controle da água parada

•Remova todos os recipientes que possam acumular água em sua propriedade, como vasos, pratos, pneus velhos, garrafas e latas vazias.

•Esvazie piscinas sem uso regularmente.

•Certifique-se de que as caixas d’água estejam bem vedadas, sem frestas que possam permitir a entrada de mosquitos.

•Adicione cloro em piscinas e outros produtos para evitar o desenvolvimento das larvas.

Cuidados em áreas comuns

•Instale telas em portas e janelas para impedir a entrada dos mosquitos adultos.

•Mantenha o quintal limpo, eliminando folhas e detritos que possam acumular água.

•Coloque uma camada de areia nos vasos de plantas para evitar o acúmulo de água e criar uma barreira contra a reprodução do mosquito.

•Faça inspeções regulares em sua propriedade para identificar e eliminar potenciais criadouros.

•É fundamental adotar práticas de prevenção contínuas para interromper o ciclo de vida do Aedes aegypti

Além disso, vale mencionar que no fim de dezembro, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra dengue ao Sistema Único de Saúde (SUS). O Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023, o imunizante já está disponível em clínicas privadas deste julho do ano passado.