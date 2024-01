Bolsa Família: pagamentos de janeiro começam nesta semana

O calendário de pagamentos deste mês vai até o dia 31, de acordo com a agenda divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A data de pagamento do benefício é definida a partir do último dígito do NIS, presente no cartão do Bolsa Família dos beneficiários. No primeiro dia de pagamento, recebem aqueles com final 1 e, a cada dia útil, o valor é liberado progressivamente para os grupos seguintes.

Veja o calendário de pagamentos de janeiro:

•NIS de final 1: 18 de janeiro

•NIS de final 2: 19 de janeiro

•NIS de final 3: 22 de janeiro

•NIS de final 4: 23 de janeiro

•NIS de final 5: 24 de janeiro

•NIS de final 6: 25 de janeiro

•NIS de final 7: 26 de janeiro

•NIS de final 8: 29 de janeiro

•NIS de final 9: 30 de janeiro

•NIS de final 0: 31 de janeiro

A gestão do programa é feita pelo MDS, e a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos.

Para receber o Bolsa Família, as informações da família precisam estar atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). A renda per capita da família — ou seja, por pessoa — deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês.