Prefeito Tião Bocalom vistoria asfaltamento do ramal do Itucumã e visita produção de melancia

O prefeito Tião Bocalom,(PP) e o senador da República, Márcio Bittar (União Brasil) resolveram na tarde desta sexta-feira, 26, juntamente com a equipe da gestão municipal, realizar uma visita à zona rural de Rio Branco, visando acompanhar de perto a produção de melancia, trafegabilidade dos 154 km do ramal da Baixa Verde e asfaltamento do ramal Itucumã na estrada que dá acesso ao município de Senador Guiomard.

No km 30 da estrada que dá acesso ao município de Boca do Acre, a equipe da prefeitura verificou de perto a produção de 18 hectares de melancia. O produtor rural Jhonatan Carlos de Jesus, 63 anos, mineiro que atua há 40 anos no Acre, disse que a região é muito produtiva e agradeceu a disponibilidade de calcário disponibilizado na região, que totalizou mais de 3 mil toneladas no município em 2023. “O plantio associado com o gado é uma coisa que dá muito certo”, comentou.

Bastante contente com a produção na área do chamado “Cinturão Verde” da capital, o prefeito revelou que o trabalho é parte da execução perfeita do seu projeto Produzir para Empregar. “É uma parte do projeto, ele não se encera na produção e ajuda a questão do meio ambiente, pois no ano passado não teve fumaça, Rio Branco não teve porque o que houve, dos mais de 2 mil hectares de ramal que a gente deve ter gradeado em Rio Branco deixou de queimar mais de 10 mil. Então, a gente colocou calcário que aumenta a produção”, explicou.

Eracides Caetano, secretário de agropecuária da gestão, contou que a gestão disponibilizou calcário aos produtores rurais, além de maquinário para mecanização e impulsionamento da produção. “Temos 4 máquinas fazendo mecanização nas áreas. São 5 equipes trabalhando de inverno e verão na cidade de Rio Branco”.

O senador Márcio Bittar enalteceu a iniciativa da gestão municipal em disponibilizar calcário e serviço de mecanização que para ele, é algo que ajuda diretamente os produtores. “Eles não têm condições de limpar a terra deles, não tem dinheiro, então, quando a prefeitura entra com a compra do calcário, mecanização, além de ajudar na produção, evita fogo”, declarou em defesa do meio ambiente.

Trafegabilidade nos ramais

Em seguida, a comitiva da prefeitura pegou a estrada e adentrou no ramal da Baixa Verde, onde foram 154 km de estrada recuperada nos últimos anos com piçarramento, dando acesso às mais de 300 famílias que residem na região.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a melhoria em ramais exige tempo. “No ano passado a gente já fez um primeiro trabalho e as pessoas precisam entender não se faz de uma hora pra outra, pois você arruma aqui e de repente aparece um ponto crítico e tem que voltar no outro ano e arrumar, então é de 4 a 5 anos que a gente consegue arrumar”.

O chefe do executivo municipal destacou que o trabalho executado é de qualidade. “Os ramais estão rodando, esse é o projeto e depois apoio ao homem do campo com mecanização, produção de solo, apoio ao plantio que faz parte do projeto Produzir para Empregar”, ressalta.

Bittar presenciou a qualidade da estrada e afirmou que, diferente das gestões anteriores, os ramais são trafegáveis na gestão de Bocalom. “Esse padrão de ramal se fosse a anos atrás ninguém estava andando, isso é importante ao produtor, mas é muito importante também a educação e saúde”, elogiou.

Ramal asfaltado

Na última visita, a equipe da prefeitura visitou o ramal do Itucumã, na BR-317, que teve mais de 2 km de área recuperada com asfalto no fim de 2023 – o investimento foi de R$ 1,5 milhões. Raquel Gomes, moradora da região, elogiou o serviço e disse que a prefeitura está de parabéns pela acessibilidade na localidade. “Era muito sofrido aqui, dificultoso. Ficou muito bom o trabalho. Tinha dificuldade para as crianças irem à escola”, argumentou.

O secretário de agropecuária, Eracides Caetano, revelou que a gestão investiu no ano passado cerca de R$ 11 milhões em asfalto somente nos ramais do município. Segundo ele, a programação deste ano prevê o asfaltamento de outras áreas. “Tem na programação o ramal do Garapeiro, uma parte do ramal do Canil e a Vila do Manuel Marcos na estrada do Transacreana”, salientou.