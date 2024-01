Bocalom reforça isenção do IPTU às igrejas e promete reconstrução do monumento à Bíblia

O prefeito Tião Bocalom (PP) revelou durante evento com os evangélicos nesta sexta-feira, 26, no Buffet Matheus, no bairro Xavier Maia, que vai reconstruir o monumento à Bíblia na Praça da Revolução, região do centro da cidade.

O chefe do executivo municipal destacou que o monumento à Bíblia chegou a ser erguido no centro de Rio Branco, mas, lamentou que a obra foi destruída durante as administrações do PT no município. “O monumento à Bíblia foi retirado por essa turma”, declarou.

Bocalom anunciou ainda que Igrejas instaladas na cidade, onde as sedes são alugadas, terão isenção no pagamento do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU). O projeto, de autoria do vereador Ismael Machado (PSDB), foi aprovado na Câmara Municipal e sancionado pela gestão municipal.