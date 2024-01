Prefeito Tião Bocalom emociona seguidores com vídeo ao lado de esposa que faleceu há quase 3 anos

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou em sua rede social na manhã desta quinta, 18, um vídeo onde lava os cabelos da ex-esposa, Elizabeth Bocalom, que faleceu no dia 19 de maio de 2021. O vídeo, que tem ao fundo a música Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, emocionou os seguidores e foi publicado acompanhado de um texto, em que Bocalom revela a saudade diária da ex-companheira.

“Iniciando esta quinta-feira com esta lembrança de 05 de dezembro de 2020, onde tive o prazer de lavar os cabelos da minha eterna rainha, a dona Beth Bocalom. Os médicos diziam que ela não sabia me reconhecer, mas eu sabia muito bem quem era ela: o amor da minha vida. A saudade me visita todos os dias, mas sei que um dia nos encontraremos de novo na eternidade”, escreveu Bocalom.

Nos comentários do vídeo, seguidores afirmam que o registro é prova do compromisso feito um dia perante Deus e a lei. “Cumpriu o juramento que se fez no matrimônio”, comentou uma seguidora. “O amor verdadeiro existe”, disse outra.

Beth Bocalom morreu às 19:30h de uma quarta-feira em Araguari, Minas Gerais, onde vivia. Ela esteve em Unidade de Terapia Intensiva domiciliar por seis anos devido à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença rara e neurodegenerativa progressiva. “Fomos vencidos! Sabemos que a vontade que prevalece é a do Pai! Vai para Deus, minha Rainha! Eu continuarei aqui, ao lado de muitos sonhadores, até que Ele me chame também, lutando para realizar o nosso grande sonho”, disse Bocalom em anúncio da morte de Beth.

