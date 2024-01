Bocalom anuncia programa que beneficiará 100 quilômetros de ruas em Rio Branco

Com um investimento de R$ 240 milhões, a Prefeitura de Rio Branco lançou na noite de sexta-feira, 20, o programa Asfalta Rio Branco, que promete asfaltar e reformar a drenagem de 100 quilômetros de ruas apenas na primeira fase, na capital.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, as ruas contempladas com o programa serão definidas através de audiências públicas com lideranças de bairros das dez regionais da cidade, mas serão priorizadas as vias de acesso a escolas, centros municipais de educação infantil, unidades de saúde ou ruas de passagem de ônibus. Além de pavimentação asfáltica ou de tijolos e drenagem, as ruas do programa receberão paisagismo e calçadas padronizadas.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que o programa dá continuidade às melhorias que estão sendo feitas intensivamente desde o começo da gestão. “No início a cidade estava com muitos buracos. Tapamos alguma coisa em torno de 2.000, 2.500 buracos, mas tem muitas ruas para serem melhoradas e para serem feitas. Então, esse programa contempla tudo isso. Evidentemente que nós não vamos resolver 100% do problema. Porque para resolver 100% do problema precisamos buscar bilhões. Nós não temos como fazer isso. Mas, que se Deus quiser, a nossa cidade estará muito diferente”, disse o prefeito de Rio Branco.

O secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, disse ao ac24horas que após a conclusão da primeira etapa, o programa deve solucionar os problemas por demanda. “Um programa dessa magnitude, não tem como nós identificarmos tudo, porque durante os processos novas ruas vão precisar ser melhoradas, então é por demanda. Seremos solicitados, vamos chegar na rua, identificar os problemas e soluciona-los”, afirmou.

Serão investidos um total de 190 milhões de reais, recursos oriundos de empréstimo aprovado pela Câmara Municipal e mais 50 milhões de recursos próprios da prefeitura. De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), o programa vai aquecer a economia local.

“Acredito que esse pontapé inicial que o prefeito Tião Bocalom está fazendo em Rio Branco traz para a gente uma alegria muito grande de saber que a gente vai recuperar um pouco do que foi a angústia do ano passado. Foi um ano de acomodações, um ano de muitas expectativas frustradas. Então, muito positivo esse momento agora para a gente”, explicou o presidente da FIEAC, José Adriano