Blocos de carnaval agitam noite de sábado apresentando realezas e sambas-enredo

Os blocos carnavalescos Seis é Demais e Unidos do Fuxico agitaram a noite deste sábado, 27, em Rio Branco, ao levar às suas comunidades os primeiros gritos de Carnaval em 2024.

No bairro 15, origem do bloco Unidos do Fuxico, a festa aconteceu no mercado municipal do XV, ao som das bandas Bateria Furiosa e Doce&amizade, que esquentaram a festa para a apresentação da realeza. Centenas de pessoas prestigiaram as apresentações. O tema do samba-enredo este ano é “Cachaça Faz a Alegria do Povo e Deixa os Fuxiqueiros Felizes”, canção composta por Chagas Fernandes e Aryson Fernandes.

Wellington Fraga, diretor da Unidos do Fuxico, disse que o momento é preparado desde agosto do ano passado, pensando em trazer alegria e entretenimento para os foliões. “Este é um grande evento de prestígio popular, importante para deixar as pessoas no clima do grande evento, que é a disputa pelo campeonato em fevereiro”, disse.

Andressa Pinck, rainha da bateria, falou da alegria de representar o bloco Unidos do Fuxico na passarela e na avenida. “No ano passado eu fui passista do bloco e este ano tenho a oportunidade de ser rainha. Estou muito grata por esse momento e, independente de posição no campeonato, o importante é trazer a alegria pro povo”, falou.

No bairro Seis de Agosto, o bloco Seis é Demais marcou encontro no Mercado Municipal da 6, antiga rodoviária, e ensaiou sua bateria. Com o tema Ritmos da Cultura Popular, a canção é composta por Dida Oliveira. “Vamos levar para avenida um tema de pertencimento cultural de Rio Branco e de todo Acre, mostrando a força das nossas raizes” disse o diretor do bloco, Frank Costa.

Luiza Souza, rainha da bateria da Seis é Demais, já tem um histórico no posto de realeza. “Em 2019 fui rainha de carnaval em Xapuri, em 2020 fui rainha pela Sambase, este ano a Seis é Demais me abraçou com muito carinho e pra mim é um orgulho participar desse bloco”, disse Luiza.

“Falar de carnaval é sempre bom. Em 2020 fui segundo lugar no campeonato e este ano concorro querendo o título, estou ansioso, confiante, e com a expectativa a mil”, disse o rei Momo do bloco, Kassio Vasques.

Klowsbey Pereira, diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, esteve presente nos ensaios dos dois blocos e disse ao ac24horas que a intenção da instituição é que as datas carnavalescas retornem às origens históricas, com o prestígio das famílias. “Esse carnaval não é feito para a prefeitura, não é para o Bocalom, é feito para que as famílias possam prestigiar como antigamente. Por isso, trouxemos o evento para a frente da Prefeitura e estamos resgatando nossa cultura”, afirmou.