Bloco carnavalesco Sem Limite homenageia personagens históricos do carnaval acreano

O bloco carnavalesco Sem Limite se apresentará no carnaval 2024 com um enredo sobre os personagens históricos do carnaval acreano. O título da canção é “Saudades Eternas”, de composição do sambista Bruno Damasceno.

Segundo Reginaldo Dantas Batista, representante do bloco, a canção é uma homenagem aos fundadores do bloco: Chico Neto, Bindinha, Helena, Vó Maria e Lindomar. “Essas pessoas faziam de nosso bloco uma família. Estamos trabalhando com a comunidade e esperamos que consigamos um bom resultado. Desde 2019 estávamos sem desfilar, mas esperamos um bom resultado, estamos indo para a avenida de peito aberto, felizes por voltar apesar das dificuldades para fazer essa homenagem a essas pessoas que, com certeza, estão torcendo por nosso bloco lá do céu”, disse.

Nesta quarta-feira, 31, o bloco Sem Limite ensaia na rua Alexandre Farhat, número 218, no bairro José Augusto. O evento é aberto ao público, a participação é gratuita e a entrada com bebidas é permitida.