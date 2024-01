Bebê agredido pelo Pai recebe alta no PS; mãe nega que filha morreu após falsa notícia

Por Davi Sahid

O bebê de um mês que foi agredido a socos, pelo seu pai, juntamente com sua mãe Nayane Souza de Aquino, de 25 anos, dentro de uma residência situada na Rua da Laranja, no bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco, na noite de quarta-feira, 10, recebeu alta médica nesta quinta-feira, 11, e já se encontra em casa.

Após divulgação em um site local, que a criança morreu no Pronto-Socorro, a reportagem entrou em contato com a mãe da criança, Nayane, que informou que a publicação feita é uma fake news e que sua filha encontra-se bem.

“Graças a Deus minha filha está bem e viva” disse a mãe.

Nayane ainda tentou justificar a reportagem o que aconteceu sobre o ocorrido que resultou nas agressões por parte do marido João Kassio Costa Lourenço, de 32 anos.

“Ele tem problemas com drogas e estava bebendo, teve um susto e aí a gente tava discutindo e nós começamos a se agredir e o murro pegou na nenê acidentalmente”, concluiu a mãe, contrariando o que os profissionais da saúde observaram quando a bebê deu entrada no Pronto-Socorro, que informaram que a recém-nascida estava com vários hematomas na cabeça.

Entenda o caso

A mãe Nayane Souza de Aquino, de 25 anos e sua filha de um mês foram agredidas a socos na noite da última quarta-feira, 10, dentro de uma residência situada na Rua da Laranja, no bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco. O autor das agressões é um motorista de aplicativo identificado como João Kassio Costa Lourenço, de 32 anos.

Segundo informações da Polícia, Nayane que é detenta monitorada por tornozeleira eletrônica estava em casa com seu filho de um mês, uma outra de 5 anos, quando o seu marido começou a agredi-la com socos nas costas e no supercílio, durante uma discussão. Não satisfeito em bater na mulher, o pai ainda esmurrou o bebê várias vezes na cabeça, causando hematomas. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao bebê e depois a mãe e em seguida os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável. A criança será submetida a uma tomografia do crânio para analisar se não houve alguma lesão no cérebro.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características e nome do agressor e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.