Bandidos roubam jovens,são perseguidos pela Polícia e capturados em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão dos assaltantes Mateus Saldanha de Almeida, de 23 anos e João Vitor Silva de Souza, de 24 anos, na noite desta quarta-feira, 17, pelos crimes de roubo e de porte ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram na BR-364, na Via Verde, na rotatória da entrada da Rodovia AC-90 na Transacreana em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, um grupo de amigos amigos estavam sentados no banco da praça no bairro Cidade Nova, na antiga rodoviária de Rio Branco, tomando tereré, quando os dois criminosos Mateus e João chegaram a pé e em posse de uma arma de fogo garrucha calibre 36 e um simulacro (arma de brinquedo ) abordaram os jovens e anunciaram o assalto e subtraíram cinco celulares e um veículo modelo Gol, de cor preta. Após a ação os bandidos fugiram no sentido Praia do Amapá.

Uma das vítimas consegui conseguiu um celular e ligou para o COPOM que acionou as guarnições da Policiais dos 2° Batalhão. Na fuga a ousadia dos criminosos foi tão grande que eles passaram na frente do Batalhão da Polícia no Segundo Distrito, seguiram na Via Chico Mendes e entraram na Via Verde. Os Policiais Militares fizeram um acompanhamento e várias vezes tentaram parar os bandidos no carro, sendo desobedecido as ordens de parada. Quando os criminosos passaram na terceira ponte da Via Verde, ao fazer uma rotatória perderam o controle da direção do veículo, subiram em um canteiro e colidiram em uma placa de sinalização de trânsito.

Foi ordenado que os assaltantes descessem do veículo, e aí saírem do carro um dos bandidos apontou uma arma de fogo aos Policiais, sendo que o comandante do Segundo Batalhão efetuou tiro que atingiu a porta. Após perceberem que já não havia mais saída os criminosos jogaram a arma de fogo e o simulacro no chão e se renderam. Foi feito uma busca no veículo e os pertences das vítimas foram encontrados.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Mateus e João Vitor foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.