Avião faz pouso de emergência nos Estados Unidos após janela estourar na decolagem

Os bombeiros foram chamados para avaliar ferimentos leves após a aterrissagem, mas não houve registro, informou o Corpo de Bombeiros do Porto de Portland.

Vídeo de passageiro postado nas mídias sociais mostra uma seção lateral da fuselagem, onde deveria haver uma janela, faltando — expondo os passageiros ao ar externo.

O que parece ter sido gravado de várias fileiras atrás do incidente, mostra máscaras de oxigênio colocadas em todo o avião e pelo menos duas pessoas sentadas perto e logo atrás da seção que faltava.

Em comunicado, a Alaska Airlines disse estar trabalhando com a Boeing, a qual afirmou estar reunindo informações adicionais, para entender o que aconteceu no voo 1282.

A aeronave é um 737 Max 9 que recebeu seu certificado de aeronavegabilidade em 25 de outubro de 2023, segundo a Administração Federal de Aviação. A AFA e o National Transportation Safety Board investigarão o incidente, informaram as duas agências.

Espera-se que a frota de 65 aeronaves Boeing 737-9 em solo da companhia aérea passe por manutenção completa e inspeções de segurança nos próximos dias antes de retornar ao serviço, informou a companhia aérea.

“Meu coração está com aqueles que estavam nesse voo — sinto muito pelo que vocês vivenciaram”, disse o CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci, em comunicado.

Embora a companhia aérea tenha reconhecido um incidente no voo 1282 de sexta-feira, ela não detalhou o que o incidente envolveu. O avião “aterrissou em segurança no Aeroporto Internacional de Portland com 171 passageiros e seis membros da tripulação”, afirmaram.

Conforme o FlightAware, o voo ficou no ar por cerca de 20 minutos. O avião partiu do Aeroporto Internacional de Portland por volta das 17:07, horário local, e aterrissou às 17:27.

Evan Smith, um passageiro do avião, disse à KPTV, afiliada da CNN, que estava sentado pelo menos seis fileiras à frente da seção onde ocorreu o incidente. “Houve um estrondo muito alto na parte traseira do avião e um chiado e todas as máscaras caíram”, disse.

Outra passageira, Emma Vu, estava dormindo em seu assento e acordou com a sensação de estar caindo e vendo as máscaras de emergência descerem, disse ela à CNN em uma ligação telefônica no dia do ocorrido.

Ela aparentemente acordou depois que a seção do painel se soltou; não ficou claro o quão perto do painel que faltava ela estava.

As pessoas sentadas em ambos os lados da aeronave a confortaram, disse ela. “O comissário de bordo também se aproximou e me disse que tudo ficaria bem. O fato de que todos estavam meio que surtando e ela dedicou aquele tempo para me fazer sentir como se eu fosse a única passageira – honestamente, foi muito gentil”, relatou.

Vu planeja pegar um voo diferente para o destino pretendido na manhã de sábado, disse ela.