Avião com 379 pessoas a bordo pega fogo após colisão no Japão; cinco morrem

Uma aeronave da Japan Airlines com passageiros ainda a bordo pegou fogo na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira (2), após uma colisão com uma aeronave da Guarda Costeira.

De acordo com a Japan Airlines, todos os 379 passageiros e tripulação a bordo da aeronave foram evacuados. Contudo, ao menos 17 deles ficaram feridos.

Já na aeronave da Guarda Costeira, cinco dos seis passageiros morreram, de acordo com informações da emissora estatal japonesa NHK.

As imagens mostraram o jato de passageiros se movendo e depois se acendendo com uma grande bola de fogo. O avião é então visto parado com os escorregadores de emergência abertos e as pessoas correndo enquanto os bombeiros tentam apagar as chamas.

O avião da Guarda Costeira do Japão estava carregando 6 pessoas: o capitão da aeronave escapou, enquanto os 5 passageiros restantes estão desaparecidos, de acordo com a Guarda Costeira.

Esta aeronave menor levava ajuda à região de Noto, atingida pelo terremoto de magnitude 7,5 de segunda-feira (1º).

O voo 516 da Japan Airlines decolou do novo aeroporto de Chitose, em Sapporo, na província de Hokkaido, para o aeroporto de Haneda, em Tóquio, segundo a NHK.