Avião de pequeno porte cai na Grande São Paulo; duas pessoas morrem

Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Ribeirão Pires, interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Quatro viaturas da corporação estão no local atendendo a ocorrência.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o avião está em um trecho de mata. Os relatos iniciais são de duas vítimas.

Senhores as 10h07 o CB recebeu solicitações p/ auxiliar na queda d um avião de pequeno porte na Rua Teresinha Arnone Cateluci, 6, Bairro Pedreira em Rio Grande da Serra. O policiamento confirma a aeronave no local, o CB disponibilizou 4 vtrs, esperando p/ saber se há víts. #193R

Moradores da região relatam que ouviram um grande barulho no momento da queda. Os relatos ainda apontam que houve uma grande fumaça logo após o barulho.

Em nota, as Prefeituras de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra informaram que estão atendendo a ocorrência.

Nota — Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires foi acionada na manhã desta quinta-feira (25) para atender ocorrência de queda de avião de pequeno porte na região do bairro Barro Branco. Equipes de segurança do município, Corpo de Bombeiros, SAMU e PM estão mobilizados no local para o atendimento da ocorrência.

Nota — Prefeitura de Rio Grande da Serra

A Prefeitura de Rio Grande da Serra comunica que, na manhã desta quinta-feira (25), ocorreu a queda de aeronave de pequeno porte nas proximidades do Sítio Maria Joana. A GCM, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU foram prontamente mobilizados para prestar assistência no local.

A GCM ao apresentar-se ao local da queda da aeronave já se encontrava o Corpo de Bombeiros que estavam analisando os destroços e a procura de sobreviventes.

Após a procura foi encontrado duas vítimas e a GCM continua no local. O Delegado já se encontra no local aguardando a Aeronáutica e as Forças Aéreas para o procedimento de perícia do local.

Lamentamos profundamente o ocorrido e reiteramos nosso compromisso em prestar socorro e atendimento às vítimas deste trágico acidente.