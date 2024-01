Assalto em residência é registrado em Cruzeiro do Sul e veículo é recuperado

Na noite desta terça-feira, 9, três assaltantes armados invadiram uma casa no Bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul e levaram uma motocicleta e outros objetos da casa. A moto foi recuperada em seguida pela Polícia Militar já no Bairro Saboeiro. Os homens estão sendo procurados.

Segundo o filho da vítima e três criminosos adentraram a casa e de posse armas de fogo e uma arma branca, levaram a motocicleta, pertences dos moradores e fugiram em direção a escola Dom Henrique Ruth. As equipes da radiopatrulha e trânsito realizaram cerco e buscas que culminaram com a recuperação da motocicleta no bairro do Saboeiro. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos administrativos.

” Conseguir recuperar um bem roubado de forma tão rápida por nossas guarnições mostra o quanto nossos policias estão comprometidos em manter nossa regional segura” afirmou o Tenente-Coronel Edvan da Silva Rogério, comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.