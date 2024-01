Após dias em retração, nível do Rio Acre volta a subir na capital, diz Defesa Civil

Chuvas em todas as regiões que compõem a bacia do Rio Acre fizeram que com o nível do manancial voltasse a subir nesta sexta-feira 19.

Após nove dias em retração, nas últimas 24 horas, o nível do rio é de 5,26m, 24 centímetros a mais do que o registrado na medição de ontem.

Apesar do aumento de menos de meio metro, a Defesa Civil informa que a tendência é que o nível do rio continue subindo nas próximas horas.

“A tendência é aumentar, já que em toda bacia há aumento no nível do Rio e isso influência aqui na capital acreana”, informa Cláudio Falcão, coordenador do órgão na capital acreana.

Em Rio Branco, a chuva nas últimas 24 horas foi de 12,9mm.