Apocalipse de cigarras: bilhões de insetos surgirão pela primeira vez em 200 anos

Em questão de meses, elas cavarão para sair do subsolo, com os olhos vermelhos brilhando e uma música ensurdecedora enchendo o ar. Será uma confluência de criaturas nunca vistas nos Estados Unidos desde que Thomas Jefferson era presidente – e não acontecerá novamente até 2245. É um raro surgimento de insetos que alguns chamam de “apocalipse de cigarra”.

Espera-se que bilhões de cigarras surjam na primavera do hemisfério norte, à medida que duas ninhadas diferentes – uma que aparece a cada 13 anos e outra a cada 17 anos – emergem simultaneamente. O grupo de 13 anos, conhecido como Brood XIX, ou Great Southern Brood, é a maior ninhada periódica de cigarras, estendendo-se pelo sudeste dos Estados Unidos. A Ninhada do Norte de Illinois, ou Ninhada XIII, surge a cada 17 anos.

“É raro vermos esse tamanho de emergência de ninhadas duplas”, disse o Dr. Jonathan Larson, entomologista de extensão e professor assistente da Universidade de Kentucky. “Estamos falando de uma estranheza absoluta da natureza, um dos insetos mais legais da América.”

Embora a ideia de um apocalipse de cigarra possa parecer sinistra, os especialistas preveem que as duas ninhadas não se sobreporão significativamente e que os próprios insetos, embora barulhentos e numerosos, são inofensivos.

O que saber sobre ninhadas de cigarras

Os insetos desta primavera fazem parte de um gênero ou grupo de cigarras do leste dos EUA conhecido como Magicicada, ou cigarras periódicas. Três espécies emergem em um ciclo de 17 anos e quatro espécies surgem em um ciclo de 13 anos. (Os cientistas debatem há muito tempo o significado destes números, que são ambos primos – alguns pesquisadoressugeriram que o surgimento destes anos primos torna as cigarras periódicas menos propensas a serem mortas por predadores que têm ciclos de vida de 2 ou 3 anos.)

O padrão que as espécies periódicas seguem é diferente daquele das cigarras “anuais”, que na verdade não têm um ciclo de vida anual, embora você possa vê-las todos os verões em grande parte dos Estados Unidos. As ninfas, ou bebês, das cigarras anuais passam de dois a cinco anos no subsolo, crescendo lentamente, até estarem prontas para emergir. Existem tantas gerações sobrepostas que parece haver um fluxo constante destas cigarras todos os anos.

É fácil distinguir as cigarras anuais das periódicas. As anuais tendem a surgir mais tarde no ano do que as periódicas. Por exemplo, as cigarras anuais do gênero Neotibicen tendem a aparecer nos dias quentes do verão, por volta de agosto, enquanto as periódicas aparecem na primavera. Embora existam inúmeras espécies de cigarras anuais, muitas delas são grandes e esverdeadas. As cigarras periódicas são menores e em sua maioria pretas, com olhos vermelhos brilhantes e asas e pernas tingidas de laranja.

As cigarras são divididas em grupos chamados ninhadas com base no momento em que emergem. Uma ninhada pode conter cicadáceas de várias espécies. Desde que sejam adultos no mesmo ciclo de 13 ou 17 anos ao mesmo tempo, contam como membros da mesma ninhada.

Quando e onde surgirão as cigarras?

As cigarras periódicas desta primavera aparecerão quando a temperatura do solo com 20 centímetros de profundidade atingir cerca de 18°, o que provavelmente acontecerá em meados de maio. Os ciclos de vida adultos dos insetos individuais duram apenas algumas semanas, mas o seu aparecimento será escalonado, razão pela qual haverá cerca de seis semanas de cigarras.

Esse período de um mês e meio será repleto de cantos altos, acasalamento e depois mortes, como “o Mardi Gras mais macabro que você já viu”, disse Larson.

Partes do centro-oeste e sudeste dos Estados Unidos deverão ter cigarras durante a primavera. O norte de Illinois, juntamente com o sul de Wisconsin, o leste de Iowa e o noroeste de Indiana provavelmente verão insetos do Brood XIII; o centro e o sul de Illinois, a maior parte do Missouri e áreas dispersas de Kentucky, Tennessee, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Alabama, Mississippi, Louisiana e Arkansas devem ter insetos Brood XIX.

Existem algumas áreas do centro de Illinois onde as áreas geográficas das duas ninhadas têm sido historicamente próximas uma da outra e podem potencialmente se sobrepor. No entanto, as previsões de um apocalipse de cigarra – em que a Ninhada XIII e a Ninhada XIX aparecem no mesmo lugar e ao mesmo tempo – são provavelmente um exagero.

“Nem temos certeza de que eles realmente irão se sobrepor”, disse o Dr. Chris Simon, professor de ecologia e biologia evolutiva na Universidade de Connecticut. Seu grupo de pesquisa na universidade mantém um site com informações sobre cigarras, que inclui mapas que mostram onde as ninhadas surgiram historicamente.

A dupla emergência das Ninhadas XIX e XIII é rara, ocorrendo a cada 221 anos (quando as cigarras de 13 e 17 anos se sobrepõem, pois 13 vezes 17 é 221). Essas duas ninhadas não estão na superfície ao mesmo tempo desde 1803 e, depois deste ano, não se reunirão até 2245.

No entanto, a ocorrência de diferentes ninhadas de cigarras, em algum lugar dos Estados Unidos, não é tão rara. Aconteceu pela última vez em 2015; isso acontecerá novamente em 2037.