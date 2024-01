Ao vivo, repórter da Globo leva soco de homem na rua: ‘Estava bastante alterado’ .

A repórter Naína Carvalho, da Rede Amazônica, afiliada da Globo na região Norte, tomou um susto durante transmissão ao vivo para o Bom Dia Amazonas nesta sexta (12). Ela fazia uma participação no telejornal matinal quando foi surpreendida por um homem na rua, que lhe deu um leve soco na cabeça. O indivíduo foi embora rapidamente, e Naíne afirmou que ele parecia estar bastante alterado.

A profissional apresentava uma reportagem sobre a suspensão de um contrato da prefeitura de Manaus relativo a dragagem de igarapés. Ela estava no centro da capital do Amazonas, numa transmissão ao vivo.

Enquanto falava, Naíne não percebeu a aproximação de um homem, que avançou rapidamente contra ela e deu um leve soco na cabeça dela, pronunciando palavras incompreensíveis.

Assustada, a repórter se afastou do vídeo. O homem logo foi embora, e a profissional pediu desculpas a Breno Cabral, apresentador do Bom Dia Amazonas. A câmera foi cortada de volta para o estúdio, e o âncora também demonstrou consternação com o ocorrido. “Meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Que absurdo. Você está bem, Naíne?”, perguntou Cabral.

“Tô bem. Só levei um susto. Realmente eu não vi, estava concentrada aqui. Fui surpreendida por uma pessoa que aparentemente está em situação de rua. Ele estava bastante alterado, a gente não sabe a condição dessa pessoa. Mas realmente acabei levando um susto, passando uma informação séria para o telespectador. Não vi, realmente, fui surpreendida aqui. A equipe acabou se assustando, mas tá tudo bem, sim”, relatou ela.

Confira o vídeo do que aconteceu ao vivo com Naíne Carvalho:

A Rede Amazônica se pronunciou sobre o ocorrido por meio de suas redes sociais oficiais: “Uma situação lamentável aconteceu com uma de nossas repórteres durante uma entrada ao vivo! Que bom que ficou tudo bem!”

Já Breno Cabral deu uma bronca nos telespectadores e internautas que fizeram graça do susto que Naíne levou. “Tão lamentável quanto essa agressão é ver gente rindo dessa situação”, comentou ele.

Logo após o relato de Naíne, Cabral orientou que ela se recuperasse e retornasse depois. A atitude dele foi elogiada pelo público do telejornal. “Parabéns pela sensibilidade do apresentador, é um ser humano incrível”, escreveu Neide Carvalho.

Naíne também foi parabenizada pelos telespectadores por seu profissionalismo. “Felizmente a repórter está bem. Um grande susto que não tem nenhuma graça por parte de muitos. Respeito com quem leva a notícia com seriedade”, disse Gleison Desiderio. “Naíne tem um controle absurdo, profissional incrível. Passar por uma situação dessa e conseguir dar continuidade no trabalho com essa tranquilidade não é pra qualquer um”, observou Marcos Souza.

O telespectador Karlysson Sarmento afirmou que estava no local, viu o susto que a repórter levou e contou o que aconteceu na sequência: “Eu presenciei o ocorrido. Logo em seguida um policial abordou o sujeito”