Advogada é assassinada junto do cliente ao deixar delegacia no Rio Grande do Norte

A advogada Brenda Oliveira e o cliente dela, suspeito de assassinar um jovem, foram mortos a tiros na tarde desta terça-feira (30) após saírem da delegacia onde o caso tinha sido registrado, na cidade de Santo Antônio (RN), a 70 quilômetros de Natal.

O homem era suspeito de assassinar um vaqueiro e foi detido pela Polícia Militar. Ele foi levado à delegacia, onde foi liberado após constatarem que não havia elementos suficientes para comprovar a autoria dele no crime. O suspeito estava acompanhado da advogada.

Pouco antes de ser morta, ela postou foto dentro da delegacia e escreveu: “A sociedade e a sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no ‘disse me disse’.”

Ao sair da delegacia, os dois entraram em um carro. Em seguida, foram atingidos por tiros disparados por dois homens em uma motocicleta.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Polícia Civil foi imediatamente acionada para iniciar uma investigação sobre o caso.

A pasta afirmou que o secretário recebeu a informação da ocorrência no momento em que estava reunido com o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB-RN (Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte), o advogado Paulo Pinheiro. Ambos fizeram contato com o presidente da OAB, Aldo Medeiros, que solicitou uma apuração efetiva do crime.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).