Acre terá 15 feriados estaduais e pontos facultativos em 2024; Confira o calendário

O governo do estado divulgou nesta quinta-feira, 4, no Diário Oficial, o calendário de pontos facultativos e feriados estaduais ao longo de 2024.

Conforme o calendário, no Acre serão 15 datas consideradas feriados estaduais e pontos facultativos. As datas estaduais são Dia do Católico (20 de janeiro), Dia do Evangélico (23 de janeiro), Dia Internacional da Mulher (8 de março), Aniversário do Estado do Acre (15 de junho), Dia da Amazônia (5 de setembro) e Tratado de Petrópolis (17 de novembro).

Em outras nove datas, o governo vai decretar ponto facultativo, o que proporciona feriados prolongados aos servidores públicos.

Confira abaixo o calendário, onde estão também inclusos os feriados nacionais deste ano.