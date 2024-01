Acre segue com a Gasolina e diesel mais caros do País

O ano de 2024 começa com o preço médio do litro da gasolina comum estabelecido em R$6,63 no Acre, o maior valor entre os Estados, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado no último dia 8 de janeiro. Para efeito de comparação, o 2o mais caro está em Rondônia com R$6,48. Com o etanol é o contrário, com Rondônia praticando o maior preço médio (R$4,88) e o Acre em 2o, com R$4,70.

A gasolina aditivada está cotada em R$ 6,67 e o gás de cozinha começa 2024 a R$113,93 no preço médio da botija de 13 quilos.

O óleo diesel, assim como a gasolina, é o mais caro do País no Acre: R$6,98 no preço médio do litro desse combustível. O diesel S10 não fica para trás: R$7,02 nos postos do Acre.

Com base nos dados da ANP, há informes que o preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento do País caiu 0,35%, para R$ 5,56, na primeira semana do ano, entre 31 de dezembro e 6 de janeiro, ante os sete dias anteriores, quando custou R$ 5,58 na média.

A pesquisa da ANP, tradicionalmente divulgada às sextas-feiras, foi adiada para a última segunda, 8/1, em função do feriado de 1º de janeiro.

As cotações sentem efeito direto da volta da cobrança integral do PIS/Cofins. O imposto estava zerado desde 2021 e o governo federal antecipou parte da volta do recolhimento já em setembro de 2023. A partir do dia 1º de janeiro, a arrecadação voltou a ser integral: R$ 0,35 por litro de diesel.

A volta do imposto reverte parte das quedas ligadas à redução no preço do produto vendido pela Petrobras a distribuidores em suas refinarias a partir de 27 de dezembro (-7,9% ou R$ 0,30 por litro). Os reajustes da Petrobras são repassados pelos varejistas ao consumidor final. Em geral, há um impacto inicial e, depois, um efeito residual ligado à dinâmica de estoques dos revendedores.