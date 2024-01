Acre chega a 2024 com quase 44% da população inadimplente

Atualizado nesta segunda-feira (22), o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, plataforma da Serasa, mostra que apesar dos programas de redução de dívidas, 43,55% da população adulta do Acre está inadimplente. Com dados de dezembro de 2023, o Mapa indica que o Estado é décimo terceiro em inadimplência no País e que o percentual caiu, mas, ainda é maior que a média nacional (43,35%).

Os dados do levantamento indicam uma redução no número de consumidores inadimplentes pelo segundo mês consecutivo. Com 71,1 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, a queda foi de 706,4 mil em relação ao mês anterior.

As faixas etárias com as maiores fatias da população com nome restrito são de 41 a 60 anos, representando 35,0%, e 26 a 40 anos, correspondendo a 34,2% do total de inadimplentes. A faixa etária acima de 60 anos representa 18,7%.

Acesse o Mapa de Inadimplência e saiba mais: https://cdn.builder.io/o/assets%2Fb212bb18f00a40869a6cd42f77cbeefc%2Fc0dcf4adf18a48ca815222ba45c418fc?alt=media&token=7b530584-d6b6-4f84-8ce1-53b8ead5b86f&apiKey=b212bb18f00a40869a6cd42f77cbeef.