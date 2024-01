Acidentes de trânsito e emergências clínicas lotam UTI’s no estado do Acre

O Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e a Fundhação Hospital do Acre, em Rio Branco, estão sem leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulta disponíveis. No Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) e no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, a disponibilidade é baixa, segundo dados de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde do Acre, disponíveis na tarde desta quarta-feira, 17.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as lotações se devem ao aumento de casos de emergência clínica e uma elevação na demanda de pacientes vítimas de acidente de trânsito e pós-cirúrgicos. De acordo com a assessoria da pasta, a Secretaria está intensificando esforços no enfrentamento da alta demanda.

A situação é mais preocupante ainda no Hospital Regional do Juruá, que além de receber pacientes de Cruzeiro do Sul, recebe ainda demandas de outros municípios da regional do Juruá.

Em relação às UTIs pediátricas, das 25 vagas disponíveis, apenas 12 estão ocupadas.

Veja em detalhe a disponibilidade de leitos de UTI nos principais hospitais do Acre:

Pronto Socorro de Rio Branco: 27 leitos de UTI com 25 em ocupação;

Fundação Hospitalar do Acre: 10 leitos de UTI com lotação máxima;

Hospital Regional do Juruá: 10 leitos de UTI com lotação máxima;

Hospital Santa Juliana: 20 leitos de UTI com 18 em ocupação.

As informações foram consultadas no portal de monitoramento público da Sesacre às 14h desta quarta-feira, 17.