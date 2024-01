Colisão entre carro e moto deixa um morto e 3 feridos na BR-317

Um acidente envolvendo quatro pessoas na noite dessa segunda-feira, 15, na BR-317, deixou um morto e outros três feridos, no interior do Acre.

Segundo o jornal O Alto Acre, um homem identificado como Mikael Oliveira da Silva e sua companheira Maria Chayla, trafegavam em uma motocicleta a caminho de casa, às margens da Estrada do Pacífico, com saída de Brasiléia, quando teria sido encandeado pelo farol de um carro que estava na direção contrária, na altura do quilômetro 18 da rodovia.

Quando o carro passou, Mikael acabou surpreendido com duas pessoas andando a pé na estrada, não havendo tempo para o desvio.

Os dois pedestres, identificados como Sandy Junior, de 26 anos, e um menor de 15 anos, foram atingidos pela moto dirigida por Mikael e ficaram agonizando de dor no local. Os dois fariam parte de um centro de recuperação para dependentes químicos.

Mikael Oliveira foi lançado para fora da estrada, sofreu fratura na cabeça e perdeu sangue, morrendo horas depois no Hospital Regional do Alto Acre. A esposa, Maria Chayla, reclamava de dores na região abdominal, mas estava consciente e orientada, inclusive auxiliou o resgate na cena do acidente.

Dos dois rapazes atropelados, Sandy Junior sofreu traumatismo craniano e sangrou bastante no local do acidente. O menor de 15 anos reclamava de dores abdominais mas estava consciente. Não há informações novas sobre o estado de saúde dos dois.

Uma familiar dos dois ocupantes da motocicleta informou à reportagem do O Alto Acre que o acidente poderia ter sido pior, já que o casal desistiu de levar consigo na moto um filho pequeno, já que a avó fazia o mesmo trajeto num carro e se encarregou de cuidar da criança.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente e no hospital, colhendo informações.