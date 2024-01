A convite de João Dória, Gladson busca parcerias comerciais em cidade tecnológica da China

O governador Gladson Cameli (PP) divulgou na noite dessa quinta-feira, 11, que está participando do Brazil China Meeting, um evento estratégico que acontece na cidade de Shenzhen, na China, ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima e a convite do ex-governador de São Paulo, João Dória.

Segundo o chefe do executivo acreano, o encontro na cidade tecnológica está sendo realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e os jornais Valor Econômico e O Globo com as principais lideranças e investidores do Brasil e da China. “Reúne empresários brasileiros e chineses formando parcerias comerciais entre os países”, ressaltou.

De acordo com a agência do governo, a presença de Cameli destaca não apenas o papel do Acre, mas também a importância do Brasil na cena econômica global, especialmente nas crescentes interações com a China, segundo maior parceiro comercial do Brasil.