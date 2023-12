Zé Neto, da dupla com Cristiano, tem alta de hospital após acidente com carro na BR-153

O cantor foi socorrido e encaminhado ao HBde Rio Preto. Conforme o médico cirurgião do Serviço de Traumatologia, Paulo Cesar Espada, tomografias apontaram uma pequena contusão pulmonar – lesão com presença de sangue e edema no pulmão -, além fraturas em três costelas e corte no braço.

A PRF também disse que outros dois carros e seis pessoas se envolveram no acidente, com três ficando feridas:



•Zé Neto, que estava em uma Trailblazer;

•Uma mulher de 28 anos, que estava em um Fox;

•Uma criança de cinco, que também estava no Fox.