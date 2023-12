Humorista Whindersson Nunes diz viver ‘amor verdadeiro’ após ser flagrado aos beijos

Whindersson Nunes foi flagrado aos beijos em um avião particular. O humorista viajava com amigos quando Tirullipa gravou um vídeo de dentro da aeronave e mostrou o momento de intimidade do comediante. Após o episódio, Whindersson foi questionado por seguidores se ainda tem a “esperança de viver um amor verdadeiro”.

A interação aconteceu depois que o humorista abriu uma caixa de perguntas para os fãs. “Você ainda tem esperança de viver um amor verdadeiro, casar, ter filhos e vibrarem juntos para a felicidade?”, questionou uma pessoa.

“Eu vivo um amor verdadeiro, amo meus amigos, amo meus pais, amo as pessoas que cuidam de mim, que estão não só quando o plano dá certo, mas quando eu estou criando o plano. As pessoas que fico aqui e ali sabem que sou amoroso e gosto de aconselhar”, respondeu Whindersson.

