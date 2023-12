Vizinha invade residência e ataca Charlie Sheen, astro de “Two and a Half Men”

Uma vizinha do ator Charlie Sheen, um dos protagonistas da série “Two and a Half Men”, invadiu a casa do ator, no sul da Califórnia, nos EUA, e o atacou. As informações são da NBC News.

A polícia de Los Angeles foi até a casa de Charlie Sheen na quarta-feira (20), por volta das 13h, no horário local, para atender a um chamado por “agressão/perturbação”, segundo o departamento.

“Ao entrar em contato com as partes envolvidas, os policiais identificaram Charlie Sheen como vítima de agressão”, segundo o comunicado obtido pela NBC News.

A mulher, identificada como Electra Schrock, foi presa por suspeita de agressão com arma mortal e roubo residencial, disseram as autoridades.