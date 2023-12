Vitor Roque, do Barcelona, desembarca na Espanha e conhece instalações do clube

Reforço do Barcelona até a temporada 2030/2031, Vitor Roque desembarcou na manhã desta quarta-feira (27), na Espanha. A chegada do atacante brasileiro, de 18 anos, agitou os torcedores do clube nas redes sociais.

Após ter passado o Natal com a família no Sul do Brasil, Vitor Roque deixou o país nessa terça (26). A expectativa é que “Tigrinho”, apelido dado pelos torcedores do Barcelona ao centroavante, faça sua primeira atividade com os novos companheiros na sexta (29). A data marcará a reapresentação do elenco depois da pausa para as celebrações natalinas.

Ahhh. This is where it's at. pic.twitter.com/kiHCZCRpil

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2023



Segundo o Mundo Deportivo, se a programação for cumprida sem contratempos, Vitor Roque deve estar à disposição para estrear pelo Barcelona no primeiro compromisso oficial em 2024. No dia 4 de janeiro, quinta-feira, os comandados de Xavi vão viajar a Gran Canaria, para enfrentar o Las Palmas, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Para contratar Vitor Roque, o Barcelona precisou desembolsar cerca de 74 milhões de euros (R$ 400 milhões à época) incluindo bonificações por metas alcançadas. Na ocasião, o Athletico-PR manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.

América-MG fica com mais de R$ 32 milhões

Como a venda fixa foi acertada em 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões à época), e o América-MG possuía 15% dos direitos do atleta, o time mineiro tem direito a receber R$ 32 milhões pelo negócio.

Cruzeiro fatura pouco mais de R$ 2 milhões

Clube formador de Vitor Roque, o Cruzeiro teve direito a 1,076% da transação, recebendo cerca de R$ 2,3 milhões pela transferência.