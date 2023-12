Vidente Valter Arauto prevê que rio deve ficar vermelho na capital do Acre em 2024

O vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, administrador do grupo no Facebook intitulado Orákulo do Arauto, revelou ao ac24horas nesta sexta-feira, 8, que teve uma visão, durante o sono, que o Rio Acre, na capital acreana, deverá ficar vermelho.

Segundo o vidente, a notícia deve impactar a imprensa acreana. “Me desprendendo em espírito vi um sinal e um fenômeno onde o Rio em Rio Branco ficava vermelho e a notícia se espalhava na mídia”, explicou, revelando que não conseguiu decifrar as razões do fenômeno.

O astrólogo pediu que a população fique em alerta. “O estranho fenômeno no Acre”, comentou.