Vidente prevê Marina Silva fora do Meio Ambiente, apagão de internet e enchentes no Acre em 2024

O vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, administrador do grupo no Facebook intitulado Orákulo do Arauto, fez ao ac24 horas três previsões para o ano de 2024, duas delas bem sinistras.

De acordo com Arauto, que já disse esse ano que as águas do Rio Acre ficarão vermelhas, no ano que está por vir teremos enchentes, terremoto e até um êxodo boliviano.

A primeira das previsões de Arauto, que faz as suas previsões em rimas e versos, é sobre uma grande alagação no Acre. “E aparecerão as rasgas mortalhas, e haverá alagação como nunca houve. Muitos estarão em apuros, nas margens do Rio Purus”, vaticina.

Em seguida, o vidente fala sobre o futuro da ministra Marina Silva no Meio Ambiente. Segundo ele, a acreana tropeçará. “Vejo o tropeço de Osmarina, quando a sustentabilidade não puder mais sustentá-la. Lá na frente, a ascensão de Osmar, quem cala consente”, diz sem explicar de quem se trata Osmar.

Em seguida, ele prevê que: “Haverá uma afronta na fronteira do Acre, e quatro anos de êxodo boliviano. Controles remotos sem controles e o povo sem internet por um terremoto. Atividades da capitania dos portos.”

Arauto reforça que algo de grave acontecerá no país vizinho, o que fará com que cidadãos bolivianos ingressem no Acre para se proteger. O que será?

Sobre a ministra Marina Silva, não é a primeira vez que o também chamado de ‘O Olho Que Viu o Amanhã’ a enxerga em suas previsões. Em abril passado, ele alertou para uma possível internação da acreana por dengue.

Marina realmente esteve internada em 2023, em Brasília, mas por uma síndrome gripal, em março. Ou seja, antes da previsão de Arauto. Ela também já foi acometida pela dengue, mas em 2019.